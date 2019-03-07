Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Hakem Fırat Aydınus'un Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği, ikili arasında bu yüzden kavga çıktığı iddia edildi.

7 Mart 2019 Perşembe 11:08 Güncelleme: 07.03.2019 11:15
Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Pazar günü oynanan Malatyaspor - Başakşehir maçında hakem ve yardımcısıyla yaşandığı iddia edilen kavga Riva'yı ayağa kaldırdı.

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Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Maçtan sonra hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Dr. Cenk Altun, durumu Riva'ya telefonla iletiyor.

Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartışıyor. Cenk Altun, bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.

Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Kayıtlar incelenecek
Federasyon, MHK'dan bu konu ile ilgili bütün tarafların dinlenilmesini istedi. MHK da hakemler ve gözlemciden şifahi (sözlü) olarak bilgi almaya çalıştı.

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Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Ancak bu MHK'yı tatmin etmedi. Bunun üzerine yazılı savunmaları istendi. MHK ilk tedbir olarak bu hakemlere bu hafta maç vermeme kararı aldı.

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