Hakem Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartışıyor. Cenk Altun, bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.