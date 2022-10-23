Galeri Süper Lig Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)

Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor. Günün kritik maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Galatasaray mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig puan durumu...

Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

19 - İSTANBULSPOR: 11

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

18 - ÜMRANİYESPOR: 11

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

17 - SİVASSPOR: 15

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

16 - HATAYSPOR: 16

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

15 - ANTALYASPOR: 16

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