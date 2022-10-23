GaleriSüper LigGalatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)
Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sürüyor. Günün kritik maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Galatasaray mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig puan durumu...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 19:58 , Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 22:38
Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna oturdu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 17. hafta)