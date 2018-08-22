Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeden Emre Mora hücum - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:03:49
Güncelleme: 01:04:05
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
Türk futbolunun yetenekli ama bir o kadar da sorunlu çocuğu Emre Mor bir kez daha transfer gündemine girdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
Celta Vigo yönetimi geçen sezon iki kez kadro dışı bıraktığı ve bir türlü verim alamadığı genç yıldızı takımdan gönderme kararı aldı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
Bu flaş gelişme sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen düğmeye bastı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
TEKLİF YAPILDI
Üç büyükler de hem İspanyol kulübü hem de Emre Mor'un menajeriyle temasa geçerek kiralama teklifi yaptı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Emre Mor'a hücum
Celta Vigo geçen sezon başında 14 milyon Euro'ya aldığı Emre'yi kiralamaya sıcak bakıyor.