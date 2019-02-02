Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray! - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 11:38:00 Güncelleme: 11:45:39
Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde 9,41 değer kazandı.

Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Ocak ayında Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.

Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi.

Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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