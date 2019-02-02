Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

2 Şubat 2019 Cumartesi, 11:38:00 Güncelleme: 11:45:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





