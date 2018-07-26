Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı! - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 19:31:38 Güncelleme: 19:32:50
    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!
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    Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı!

    Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın skandalları bitmek bilmiyor.

    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!
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    Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı!

    Daha önceki eşi Maxi Lopez'i şimdiki kocası Icardi'yle aldatan Nara'nın bu defa da Icardi'yi aldattığı iddia edildi.

    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!
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    Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı!

    Buna göre Nara'nın efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona ile Arjantin'de bir otelde sabaha kadar birlikte oldukları öne sürüldü.

    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!
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    Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı!

    Magazin basınının daha önce de birlikte olduklarını iddia ettiği Maradona-Nara ilişkisini yeniden gündeme taşıyan isimse 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand oldu.

    Wanda Nara bu kez de İcardi'yi aldattı!
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    Wanda Nara bu kez de İcardiyi aldattı!

    Arjantin'de yayım yapan La Nacion gazetesine konuşan Legrand, ikilinin bir otelde geceyi birlikte geçirdiklerine şahit olduğunu söyledi.

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