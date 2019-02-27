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Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız'ın paylaşımları olay oldu
Galatasaray Voleybol Takımı'nda forma giyen Sinem Yıldız, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz sezon sonu sarı kırmızılı ekibe imza atan güzel voleybolcu 2012-2103 sezonunda da Galatasaray forması giymişti. İşte yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan güzel voleybolcunun paylaşımları...
27 Şubat 2019 Çarşamba 12:18 Güncelleme: 27.02.2019 12:31
Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 2018 yılında Galatasaray'a imza atan ve yeniden sarı kırmızılı formayı giyen Sinem Yıldız'ın güzelliği görenleri büyülüyor. İşte güzel voleybolcunun paylaşımları...
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