Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:35 Güncelleme: 27.02.2019 11:06
Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Son dönemde performansıyla eleştirilen Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, aşk hayatında ise gaza bastı. 2017'de Demet Özdemir'le bir yıl aşk yaşayan futbolcu, daha sonra özel hayatında sessiz kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Takvim'in haberine göre; Özyakup'un geçen yaz ise gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdığı anlaşıldı. 28 yaşındaki seksi DJ ile İbiza'da tanışan futbolcunun aşk hayatına ise meslektaşının el attığı ortaya çıktı.

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti.

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.

KAGAWA'NIN SEVGİLİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR I HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

İşte Hollandalı güzel Manon Jazmin'in Instagram paylaşımları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN