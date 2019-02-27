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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:35 Güncelleme: 27.02.2019 11:06
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Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.
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