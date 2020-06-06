Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar... - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, en çok kazanan ünlüleri açıkladı. En çok kazanan ünlü isimler arasında sporcular da yer aldı. Lebron James, Neymar gibi isimlerin kazandığı miktar büyük şaşkınlık yarattı. Peki, Forbes'e göre en çok kazanan sporcular kimler?
6 Haziran 2020 Cumartesi 19:09 Güncelleme: 06.06.2020 19:23
Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Forbes dergisi, dünyanin en fazla kazanan ünlülerini açıkladı. Bu listenin en çok kazananları arasında sporcular yer aldı.

Forbes dergisine göre Cristiano Ronaldo 107 milyon dolar para kazanıyor.

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Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Forbes dergisine göre dünyaca ünlü tenisçi Federer 106,6 milyon dolar para kazanıyor.

Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Forbes dergisine göre Lionel Messi 106 milyon dolar para kazanıyor.

Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Forbes dergisine göre 222 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar 95,5 milyon dolar para kazanıyor.

Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Forbes dergisine göre LeBron James 88,2 milyon dolar para kazanıyor.

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