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Forbes en çok kazanan sporcuları açıkladı! Milyonlar kazanıyorlar...

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, en çok kazanan ünlüleri açıkladı. En çok kazanan ünlü isimler arasında sporcular da yer aldı. Lebron James, Neymar gibi isimlerin kazandığı miktar büyük şaşkınlık yarattı. Peki, Forbes'e göre en çok kazanan sporcular kimler?

6 Haziran 2020 Cumartesi 19:09 Güncelleme: 06.06.2020 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





