Filenin Sultanları tarih yazdı! Sosyal medya yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Filenin Sultanları'nın bu başarısı hepimizi gururlandırırken, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İşte o yorumlar...

12 Ocak 2020 Pazar 21:51 Güncelleme: 12.01.2020 21:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





