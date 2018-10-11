Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.
11 Ekim 2018 Perşembe, 23:01:12
Güncelleme: 23:06:09
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Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı iddia edildi
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Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Turan ifade vermek üzere Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.
Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.
ARDA TURAN'IN POLİS İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını reddederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi.
"TANIMADIĞIM BİRİNİN EVLİ OLDUĞUNU DA BİLEMEM"
İşte Arda Turan'ın ifadesi; "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı."
"Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam."