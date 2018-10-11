Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı!

    Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 23:01:12 Güncelleme: 23:06:09
    Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

    Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı iddia edildi

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

    Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Turan ifade vermek üzere Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.

    Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

    Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

    ARDA TURAN'IN POLİS İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını reddederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi.

    Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

    "TANIMADIĞIM BİRİNİN EVLİ OLDUĞUNU DA BİLEMEM"

    İşte Arda Turan'ın ifadesi; "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı."

    Arda Turanın ifadesi ortaya çıktı!

    "Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam."

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN