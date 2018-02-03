"EN İNCE DETAYI KENAN TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Pist yapımında her aşamanın Kenan Sofuoğlu tarafından takip edildiğini, eğiminden virajına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktaran Akülke şöyle konuştu:

"Pist, 5 kez dünya şampiyonu olan bir sporcu tarafından takip ediliyor. Kenan, 20 yıllık deneyimini bu piste aktarıyor. Dünyanın en güzel pistlerinden biri olacak. 4 bin 600 metre uzunluğunda olacak. Bu pist sadece motosikletçiler için değil, aynı zamanda otomobil yarışları ve kartinge de ev sahipliği yapacak.''