On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara tahminlerinde bulunuyor ve kupon dolduruyor. Peki On Numara 880'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandıracak? İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları…

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:35
On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara tahminlerinde bulunuyor ve kupon dolduruyor. Peki On Numara 880'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandıracak? İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları…

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On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

On Numara çekilişinde geçen hafta 3 kişi büyük ikramiyeyi tutturdu ve paylaştı. Şimdi ise gözler bu akşamki On Numara çekilişine çevrildi. Binlerce kişi On Numara büyük ikramiyesi için hayal kuruyor Peki kimler şanslı olacak, büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak mı? İşte On Numara hakkındaki bilgiler…

On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

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