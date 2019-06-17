On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları

On Numara çekilişinde geçen hafta 3 kişi büyük ikramiyeyi tutturdu ve paylaştı. Şimdi ise gözler bu akşamki On Numara çekilişine çevrildi. Binlerce kişi On Numara büyük ikramiyesi için hayal kuruyor Peki kimler şanslı olacak, büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak mı? İşte On Numara hakkındaki bilgiler…