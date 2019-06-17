On Numara çekilişi bu akşam! MPİ-17 Haziran On Numara sonuçları
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara tahminlerinde bulunuyor ve kupon dolduruyor. Peki On Numara 880'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandıracak? İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları…
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şans oyunlarını yakından takip edenler On Numara tahminlerinde bulunuyor ve kupon dolduruyor. Peki On Numara 880'inci hafta çekilişinde hangi numaralar kazandıracak? İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları…
On Numara çekilişinde geçen hafta 3 kişi büyük ikramiyeyi tutturdu ve paylaştı. Şimdi ise gözler bu akşamki On Numara çekilişine çevrildi. Binlerce kişi On Numara büyük ikramiyesi için hayal kuruyor Peki kimler şanslı olacak, büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak mı? İşte On Numara hakkındaki bilgiler…