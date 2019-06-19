Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlere gerçekleşen Milli Piyango çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi Milli Piyango bileti alıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:24
Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlere gerçekleşen Milli Piyango çekilişi için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi Milli Piyango bileti alıyor.

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Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

Milli Piyango çekilişi 19 Haziran'da yani bugün yapılacak. Milli Piyango büyük ikramiyesinin hangi numaralara isabet edeceği merak ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi bugün MPİ resmi internet sitesinde saat 18:00'de canlı yayınla düzenlenecek.

Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

MİLLİ PİYANGO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Milli Piyango bu akşam çekilecek! 19 Haziran MPİ çekiliş sonuçları

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

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