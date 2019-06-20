Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Deniz ürünleri arasından en sevilenlerinden biri olan karidesin salatası da sıkça tercih edilir. Pratik bir şekilde hazırlanan karides salatası tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
20 Haziran 2019 Perşembe 17:04
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Deniz ürünleri arasından en sevilenlerinden biri olan karidesin salatası da sıkça tercih edilir. Pratik bir şekilde hazırlanan karides salatası tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
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Karides salatası tarifini uygulayarak misafirlerinize güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Tadı damakta kalan karides salatası hem doyurucu, hem lezzetli hem de sağlık için oldukça faydalı bir lezzettir.
Malzemeler: 300- 400 gram jumbo karides 2 yemek kaşığı tereyağ Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı acı pul biber 1 çay kaşığı toz biber 1 diş sarımsak Sıcak su (karidesleri haşlamak için)
Salatayı hazırlamak için gerekli malzemeler: Yarım göbek marul 1 adet büyük boy domates 1 adet büyük boy salatalık 1 adet küçük boy soğan