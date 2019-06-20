Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi! - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Deniz ürünleri arasından en sevilenlerinden biri olan karidesin salatası da sıkça tercih edilir. Pratik bir şekilde hazırlanan karides salatası tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
20 Haziran 2019 Perşembe 17:04
Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Deniz ürünleri arasından en sevilenlerinden biri olan karidesin salatası da sıkça tercih edilir. Pratik bir şekilde hazırlanan karides salatası tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

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Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Karides salatası tarifini uygulayarak misafirlerinize güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz. Tadı damakta kalan karides salatası hem doyurucu, hem lezzetli hem de sağlık için oldukça faydalı bir lezzettir.

Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Malzemeler:
300- 400 gram jumbo karides
2 yemek kaşığı tereyağ
Yarım çay kaşığı karabiber

Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı acı pul biber
1 çay kaşığı toz biber
1 diş sarımsak
Sıcak su (karidesleri haşlamak için)

Lezzetli mi lezzetli karides salatası tarifi!

Salatayı hazırlamak için gerekli malzemeler:
Yarım göbek marul
1 adet büyük boy domates
1 adet büyük boy salatalık
1 adet küçük boy soğan

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