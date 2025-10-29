İstanbul elektrik kesintisi: 30 Ekim İstanbul’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul'da 30 Ekim 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Kesintiler genellikle planlı bakım çalışmaları veya şebeke arızalarından kaynaklanıyor. Dağıtım şirketleri, etkilenen bölgeleri ve tahmini elektrik geri gelme sürelerini resmi web siteleri ve sosyal medya üzerinden duyuruyor. Bazı bölgelerde kesinti sadece birkaç saat sürerken, bazı ilçelerde daha uzun sürebiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM: ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesintiler genellikle planlı bakım çalışmaları veya şebeke arızalarından kaynaklanıyor. Dağıtım şirketleri, etkilenen bölgeleri ve tahmini elektrik geri gelme sürelerini resmi web siteleri ve sosyal medya üzerinden duyuruyor. Bazı bölgelerde kesinti sadece birkaç saat sürerken, bazı ilçelerde daha uzun sürebiliyor.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, AHREN, AKBIYIK, AKVERDİ, ALCAN, ALPER, ALTIN, ALTINKAYA, ALTINTAŞ, ALİ ERDOĞAN, ALİ GÜLMEZ, ARABACI, ARALIK, ARDA, ARKADAŞ, ASİL, AYHAN, AYKUTLU, AZİZ, AŞIK VEYSEL, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BAMBU, BASIN, BAĞLARİÇİ, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BENER, BUDAK, BULUT, DEVRİM, EFLATUN, ELFİDA, ERKARAY, EZGİ, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HACI HÜSEYİN PEHLİVAN, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KARAY, KATIKÇI, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, KORUTÜRK, KOSPAK, KUBİLAY, KURTER, KURTULUŞ, KİRAZLI BAHÇE, LABİRENT, MALKOÇ, MEHMET AKİF, MELEK, MEMDUH, MERMER, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SÜVARİ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, TURAN, UFUK, UZUN, YALDIZ, YALIN, YAĞMUR, YEDİVEREN, YENİ, YILMAZ, YURTSEVER, ÇAĞAN, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İLKNUR, İNÖNÜ, ŞAFAK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, İKBAL sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., GÜNGÖREN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ: ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, GÜLER, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, AKÇA, KAKTÜS, KORU, SEZER, ÇİÇEK, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, IŞIK, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, FIRIN, GÜMÜŞ, KARTAL, SAFİR, TUNÇ sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

HAMİDİYE, SUDAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.10.2025 17:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

YAVUZ SELİM, KURAN KURSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

NECİP FAZIL, TUFAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

NAMIK KEMAL, DOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AŞAĞI DUDULLU, KEÇECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

IHLAMURKUYU, ÇOBANYILDIZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

FATİH SULTAN MEHMET, GÖNÜLDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

