ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 💦 20 Ekim Ankara güncel baraj doluluk oranı nedir?

Ziraat Türkiye Kupası
Ankara'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan barajlarda doluluk oranları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 20 Ekim 2025 itibariyle Ankara baraj doluluk oranı ile ilgili güncel veriler açıklandı. Kuraklık ve mevsimsel etkiler nedeniyle barajlarda su seviyesi sürekli takip ediliyor. Vatandaşlar, Ankara'nın baraj doluluk oranlarını Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) resmi sitesinden veya ilgili mobil uygulamalardan güncel olarak takip edebilir. Baraj doluluk seviyesi, su tasarrufu konusunda alınacak önlemler ve olası planlı su kesintileri açısından da belirleyici oluyor.

Başkent Ankara'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, şehirde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. 20 Ekim 2025 Ankara baraj doluluk oranı ile ilgili güncel veriler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Güncel baraj seviyeleri, olası planlı su kesintileri ve günlük su kullanım planlaması için kritik önem taşıyor. Ankara halkı, ASKİ'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden baraj doluluk oranlarını anlık olarak takip edebilir. 20 Ekim 2025 Ankara baraj doluluk oranları, şehirde su yönetimi ve tasarruf bilinci açısından yakından izlenmesi gereken bir veri olarak öne çıkıyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

