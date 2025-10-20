Galeri Haberler ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 💦 20 Ekim Ankara güncel baraj doluluk oranı nedir?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 💦 20 Ekim Ankara güncel baraj doluluk oranı nedir?

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan barajlarda doluluk oranları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 20 Ekim 2025 itibariyle Ankara baraj doluluk oranı ile ilgili güncel veriler açıklandı. Kuraklık ve mevsimsel etkiler nedeniyle barajlarda su seviyesi sürekli takip ediliyor. Vatandaşlar, Ankara'nın baraj doluluk oranlarını Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) resmi sitesinden veya ilgili mobil uygulamalardan güncel olarak takip edebilir. Baraj doluluk seviyesi, su tasarrufu konusunda alınacak önlemler ve olası planlı su kesintileri açısından da belirleyici oluyor.