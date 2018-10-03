Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!

    Romanya'nın Astra takımında yardımcı antrenörlük yapan Yüksel Yeşilova, Gheorghe Hagi ile yaşadığı gerilimi anlattı.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 17:34:40 Güncelleme: 17:39:37
    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
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    Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

    Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Yüksel Yeşilova, Hagi ile yaşadığı gerilimli olayın ayrıntılarını anlattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
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    Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

    Yüksel Yeşilova'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
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    Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

    HAGI İLE ARANIZDA NE GEÇTİ?

    Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. 3 maçta 3 galibiyet almıştık. Liderle 1 puan mesafede takip ediyorduk ama bu son maç bizi biraz üzdü. Allah'ın izniyle yine daha iyi olacağız.

    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
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    Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

    Dakika 90+3'te benim futbolcum sakatlanmış yerde yatarken kalecim doktor girip tedavi yapması için topu taca attı. Doktor tedavi yaptıktan sonra sakatlanan futbolcu dışarı çıktı.

    Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
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    Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

    "FAIR PLAY'E YAKIŞMAYACAK BİR GOL ATTILAR"

    Hagi'nin takımı topu bana vermesi gerekiyordu fair-play kurallarına göre. Hagi bir an önce oynayın vermeyin gibisinden bir talimat verdi ve futbolcular oynadı bizim futbolcular hala topu beklerken pozisyon gol oldu. Son 90+3'te fair-play'e yakışmayacak bir şekilde gol attılar. Biz bunun üzüntüsünü yaşarken, Hagi gelip işte hoca ben yapmadım futbolcunun kendi kararıydı gibi basitçe bir demeç verdi.

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