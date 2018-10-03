Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

"FAIR PLAY'E YAKIŞMAYACAK BİR GOL ATTILAR"



Hagi'nin takımı topu bana vermesi gerekiyordu fair-play kurallarına göre. Hagi bir an önce oynayın vermeyin gibisinden bir talimat verdi ve futbolcular oynadı bizim futbolcular hala topu beklerken pozisyon gol oldu. Son 90+3'te fair-play'e yakışmayacak bir şekilde gol attılar. Biz bunun üzüntüsünü yaşarken, Hagi gelip işte hoca ben yapmadım futbolcunun kendi kararıydı gibi basitçe bir demeç verdi.

