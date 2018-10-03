Yüksel Yeşilovadan şok Hagi iddiası!

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Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
Romanya'nın Astra takımında yardımcı antrenörlük yapan Yüksel Yeşilova, Gheorghe Hagi ile yaşadığı gerilimi anlattı.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 17:34:40 Güncelleme: 17:39:37
Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
Yüksel Yeşilova'dan şok Hagi iddiası!
"FAIR PLAY'E YAKIŞMAYACAK BİR GOL ATTILAR"
Hagi'nin takımı topu bana vermesi gerekiyordu fair-play kurallarına göre. Hagi bir an önce oynayın vermeyin gibisinden bir talimat verdi ve futbolcular oynadı bizim futbolcular hala topu beklerken pozisyon gol oldu. Son 90+3'te fair-play'e yakışmayacak bir şekilde gol attılar. Biz bunun üzüntüsünü yaşarken, Hagi gelip işte hoca ben yapmadım futbolcunun kendi kararıydı gibi basitçe bir demeç verdi.
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