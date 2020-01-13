Yönetim şaştı kaldı! Luyindama'dan flaş talep...

İkinci yarının başlamasına az bir süre kala çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, ikinci perdeyi bambaşka bir şekilde açmak istiyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraflarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Öte yandan milli takımda sakatlanarak uzun bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Luyindama'nın sözleşmesini dondurma kararı alan Galatasaray'a Kongolu oyuncudan flaş bir talep geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...