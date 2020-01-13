Yönetim şaştı kaldı! Luyindama'dan flaş talep...

İkinci yarının başlamasına az bir süre kala çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, ikinci perdeyi bambaşka bir şekilde açmak istiyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraflarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı. Öte yandan milli takımda sakatlanarak uzun bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenilen Luyindama'nın sözleşmesini dondurma kararı alan Galatasaray'a Kongolu oyuncudan flaş bir talep geldi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
13 Ocak 2020 Pazartesi 10:51
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Süper Lig'de ikinci yarı bu hafta oynanacak olan Ankaragücü-Konyaspor mücadelesi ile resmen başlıyor. 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi ise 31 Ocak'a kadar devam edecek.
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Kulüpler ikinci yarı hazırlıklarına tam gaz devam ederken ilk yarıda beklentilerin altında kalan ekibi olarak göze çarpan Galatasaray'da ikinci devreye bambaşka bir başlangıç yapıp ligi şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Şu ana dek Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar eski yıldızı Onyekuru'da bir şok yaşadı...
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinde yaptığı duyuruda Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını ve tedavi altına alındığı belirtilirken oyuncunun hastalığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de 26 yaşındaki Kongolu savunmacısı Christian Luyindama'dan gelmişti. Luyindama, milli takım formasıyla Gambiya karşısında çıktığı mücadelede sakatlanmış oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu, menisküsünde yırtık meydana geldiği öğrenilmişti.