Yeni başkan kim olacak?

KORKUT CEPHESİ

Öztürk etkisi

Başkanlığı sırasında Dursun Özbek'e bayrak açan grubun liderlerinden olan Ozan Korkut diğer iki adaya bakıldığında çok daha iddialı bir ekip kurdu. Adnan Öztürk'ün kendisi altında asbaşkanlığı kabul etmesi, Burak Elmas'ın o listede yer alması, hem Aysal hem de Yarsuvat'la çalışan Mete İlkiz'in listeye girmesi dikkat çekici.