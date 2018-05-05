Yeni başkan kim olacak?
CENGİZ CEPHESİ
En büyük transferi
Burak Elmas'ı kaybeden Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ile yoluna devam ediyor. Albayrak ile yoğun bir çalışma içine giren Cengiz'in yönetim kurulu listesi hayal kırıklığı yarattı. Bu kez liseden dev transferler yapamayan Cengiz şu anki yönetiminden; Okan Böke, Mahmut Recevik, Emre Erdoğan'la devam kararı aldı ve Albayrak'la iş birliği yaptı.
Özbek'i ibra etti
Albayrak daha önce Adnan Öztürk'le el ele olan Murat Ece, Dursun Özbek'in Sportif AŞ'ye bağımsız yönetici olarak atadığı Yusuf Günay, son olarak Duygun Yarsuvat'a karşı Alp Yalman'ın listesinde olan Kaan Kançal ve "Dursun Özbek'i 'tabii ki ibra edeceğim' diyen Özgür Savaş Özüdoğru'yu listeye aldı. Altyapıyı ise Metin Karakaya'ya bıraktı.
Şampiyonluk kozu
Ahmet Şenkal, Adil Araboğlu ve Dinç Üner gibi yola çıktığı isimlerle yola devam etmeyen Cengiz'in işi zor görülüyor. Albayrak'a verdiği sözü yememek için Adnan Öztürk'ün, "Ozan Korkut'un listesine seni başkan yazalım" teklifine 'hayır' diyen Cengiz'i ancak şampiyonluk ve UEFA'dan ceza alınmaması güçlü bir konuma getirebilir.
ÖZBEK CEPHESİ
Listesini sıfırladı
Dursun Özbek, 20 Ocak'ta listesinin seçimi kaybettiğine inandığı için 5 ay içinde ikinci kez seçime giderken sadece Nasuhi Sezgin ve Osman Kocaman'la yola devam etti. Aslında Sezgin de geçen yönetimde istifadan dönen isimler arasında yer alıyor. Sezgin'in yanı sıra sert muhalefetiyle tanınan Taner Aşkın da listesinde öne çıkan adaylar arasında...
Süren'i istiyordu
Ayrıca "Kulübe para vermemeli" diyerek kendisini eleştiren ve bu konuşmasının videosunu Youtube'e yükleyen İbrahim Ziyal, Faruk Süren'e adaylık teklifi götüren Pazartesi Grubu'nun üyesi Niyazi Yelkencioğlu, Alp Yalman'ın seçime girdiği son listesinde yer alan kulübün kasası olması beklenen Dikran Gülmezgil dikkat çeken isimler...
Taraftar hamlesi
Dursun Özbek ayrıca taraftarın sevgisini yeniden kazanmak için UltrAslan-Uni'nin kurucusu Kayhan Berberoğlu'nu yönetim kurulu listesine dahil etti. Tribünlerde Özbek'in lehine tepkiler azalacak mı tabii ki zaman gösterecek. Ömür Yarsuvat'ın reddi sonrasında Ercüment Erdem'i listesine alan eski başkan , UEFA davalarını hocaya takip ettirecek. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de yönetiminde...
Kırılgan ve zorlu
Özbek, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer'i de listesine yazdı. Özbek'in kurduğu yönetim için "kırılgan" yorumları yapılırken, Aşkın'ın söylemleri, Yelkencioğlu'nun grubu, Ziyal'ın muhalif tutumu seçilmesi halinde Özbek'e oldukça zorlu bir süreç yaşatacak gibi.
KORKUT CEPHESİ
Öztürk etkisi
Başkanlığı sırasında Dursun Özbek'e bayrak açan grubun liderlerinden olan Ozan Korkut diğer iki adaya bakıldığında çok daha iddialı bir ekip kurdu. Adnan Öztürk'ün kendisi altında asbaşkanlığı kabul etmesi, Burak Elmas'ın o listede yer alması, hem Aysal hem de Yarsuvat'la çalışan Mete İlkiz'in listeye girmesi dikkat çekici.
FATİNOĞLU CEPHESİ
Harareti yükseltecek
Ali Fatinoğlu 4 numaralı aday... Başkan adaylığını günler öncesinden duyuran ve oldukça iddialı açıklamalar yapan Fatinoğlu'nun halen çekilme ihtimali camiada yüksek görülüyor. Kalması halinde seçim yarışının hararetini yükseltecek gibi duran Fatinoğlu'nun listesi şu an diğer adayların gölgesinde.
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