Yellow Friday çılgınlığı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulübe desteğiyle başlatılan 'Yellow Friday' etkinliğine sarı-kırmızılılar yoğun ilgi gösterdi. Gece yarısından itibaren GS Store internet sitesinden başlayan yoğun ilgi gün içinde de mağazalarda devam etti. Taraftarların ilgisi dolayısıyla internet sitesine kısa süreliğine giriş yapılamadı ve ürünler kısa sürede tükendi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki GS Store'a da taraftarlar adete hücum etti. Mağazalara giden taraftarlar, stokları bitirdi. Taraftarlar özellikle sarı-kırmızı parçalı Metin Oktay tişörtüne büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik kapmasında bazı mağazaların gece saat 24.00'e kadar açık kalacağı belirtildi.



Yellow Friday'e Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim ve ünlü isimler de katıldı... İşte Galatasaray'ın gününden kareler...