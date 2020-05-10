Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Gözünü önümüzdeki sezon kupasına diken Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda... Birçok isim sarı-kırmızılılar için yazılıp çizilirken, geçtiğimiz günlerde Nijerya basını sarı-kırmızılıların Genk forması giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. 25'lik golcü isim için kulübü Genk'ten karar çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

10 Mayıs 2020 Pazar 16:19 Güncelleme: 10.05.2020 16:23
Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Corona virüsü için liglere verilen arayı adeta transfer sezonu gibi değerlendiren kulüpler, çalışmalarına hız vermişti.

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Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Bu kulüplerden olan Galatasaray, en hareketli kulüp olarak göze çarpan, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için yurt dışı kaynaklı haber kaynaklarından birçok isim yazılıp çiziliyor.

Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Yurt içinde özellikle bonservissiz ve yerli isimlere yönelen Galatasaray, için son yazılan isim ise Belçika ekibi Genk'te forma giyen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu olmuştu.

Ve Genk Onuachu için kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Nijerya kaynaklı haber sitelerinde yazılanlara göre, sarı-kırmızılılar 2.01'lik golcü için girişimlerde bulunmuş, ancak oyuncunun teklifi kabul etmesinin beklenmediği yazılmıştı.

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