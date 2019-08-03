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Ve Aslan taraftarıyla buluşuyor... İşte 2020 model Galatasaray'ın Panathinaikos ilk 11'i!
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerini Türk Telekom Stadı'nda taraftarıyla buluşturacak olan Aslan, yeni sezon öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde hazırlayacak. Peki bu maçta kimler maçın başlama düdüğüyle sahada yer alacak? İşte teknik direktör Fatih Terim'in Panathinaikos ilk 11'i:
3 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
Güncelleme: 03.08.2019 11:11
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Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray hazırlık maçları kapsamında komşu ülke Yunanistan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
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Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer mesaisini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp farklı ülkelerden farklı oyun stili bulunan takımlarla yaptığı hazırlık maçlarıyla Süper Lig 2019-2020 sezonuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor.
Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak..