HaberlerGaleriGalatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri
Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdıktan sonra bir forvet daha alacak. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan, yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve Falcao'nun yedeği olacak o isim:
3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48
Güncelleme: 03.08.2019 10:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray transferde hız kesmiyor... Radamel Falcao'da da sona yaklaşan Aslan, bir bomba daha patlatıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar, asıl ağırlığı ise Avrupa kupalarına veriyor...
Bu kapsamda rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurma çalışmalarına aralıksız devan eden Aslan, Radamel Falcao'da son ayaklaştı.
Diagne'yi de gönderecek olan sarı kırmızılılarda Kostas Mitroglu ile de yollar ayrılacak.
Babel'in yardımcı forvet özelliğini de değerlendirecek olan teknik direktör Fatih Terim, doğrudan golcü pozisyonunda oynayan verimli bir transfer daha talep etti.