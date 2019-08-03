Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdıktan sonra bir forvet daha alacak. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan, yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve Falcao'nun yedeği olacak o isim:

3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48 Güncelleme: 03.08.2019 10:52
Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray transferde hız kesmiyor... Radamel Falcao'da da sona yaklaşan Aslan, bir bomba daha patlatıyor...

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar, asıl ağırlığı ise Avrupa kupalarına veriyor...

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Bu kapsamda rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurma çalışmalarına aralıksız devan eden Aslan, Radamel Falcao'da son ayaklaştı.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Diagne'yi de gönderecek olan sarı kırmızılılarda Kostas Mitroglu ile de yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Babel'in yardımcı forvet özelliğini de değerlendirecek olan teknik direktör Fatih Terim, doğrudan golcü pozisyonunda oynayan verimli bir transfer daha talep etti.

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