Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun ardından... Son dakika transfer haberleri

Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdıktan sonra bir forvet daha alacak. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan, yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve Falcao'nun yedeği olacak o isim: