Vagner Love Galatasaray'a haber yolladı

Galatasaray'ın sezon başı alamadığı Vagner Love, bu sefer kendisi hamle yaptı.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:27:06
Güncelleme: 09:29:14
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Sezon başında transferin son gününde Galatasaray'ın talip olduğu ancak Beşiktaş'ın 750 bin Euro bonservis bedeli istemesi üzerine gerçekleşmeyen Vagner Love transferi ikinci kez gündeme geldi.
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Bu defa transferi isteyen taraf Brezilyalı futbolcu oldu. Beşiktaş yönetiminin, "Kendine kulüp bul" dediği Love, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber göndererek, transfer olmak istediğini bildirdi.
Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet Brezilyalı oyuncunun bu sezon sadece 5 maçta 90 dakika oynaması ve düşüşte olan performansı nedeniyle olumsuz yanıt verdi.
Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında başlayan Vagner Love, CSKA Moskova, Flamengo, SD Luneng, Corinthians, Monaco ve Alanyaspor formalarını giydi.
Golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.