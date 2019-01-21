Vagner Love Galatasaraya haber yolladı - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Vagner Love Galatasaray'a haber yolladı

Galatasaray'ın sezon başı alamadığı Vagner Love, bu sefer kendisi hamle yaptı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:27:06 Güncelleme: 09:29:14
Vagner Love Galatasaraya haber yolladı

Sezon başında transferin son gününde Galatasaray'ın talip olduğu ancak Beşiktaş'ın 750 bin Euro bonservis bedeli istemesi üzerine gerçekleşmeyen Vagner Love transferi ikinci kez gündeme geldi.

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Vagner Love Galatasaraya haber yolladı

Bu defa transferi isteyen taraf Brezilyalı futbolcu oldu. Beşiktaş yönetiminin, "Kendine kulüp bul" dediği Love, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber göndererek, transfer olmak istediğini bildirdi.

Vagner Love Galatasaraya haber yolladı

Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet Brezilyalı oyuncunun bu sezon sadece 5 maçta 90 dakika oynaması ve düşüşte olan performansı nedeniyle olumsuz yanıt verdi.

Vagner Love Galatasaraya haber yolladı

Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında başlayan Vagner Love, CSKA Moskova, Flamengo, SD Luneng, Corinthians, Monaco ve Alanyaspor formalarını giydi.

Vagner Love Galatasaraya haber yolladı

Golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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