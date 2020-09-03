Galatasaray forması ile 9 yıl aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'na çıkan tecrübeli oyuncu Arda Turan, Hatayspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında, mücadelenin ilk golünü kaydeden isim oldu. Sahaya kaptan olarak çıkan Turan bu gol sonrası, sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri...