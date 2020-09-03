Galatasaray forması ile 9 yıl aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'na çıkan tecrübeli oyuncu Arda Turan, Hatayspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında, mücadelenin ilk golünü kaydeden isim oldu. Sahaya kaptan olarak çıkan Turan bu gol sonrası, sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri...
3 Eylül 2020 Perşembe 18:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tecrübeli futbolcu Arda Turan, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk golünü attı. 9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na, hem de kaptan olarak çıkan Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasında golünü attı. 32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.
Arda Turan'ın attığı golün ardından sosyal medyada da gündem oldu. İşte öne çıkan paylaşımlar...