GaleriGalatasarayTransferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya
Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci için karşı karşıya gelen ezeli rakipler yine aynı isim için girişimlerini başlattı. Meksika basınında yer alan haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
08 Şubat 2021 Pazartesi 11:06, Güncelleme 08.02.2021 11:14
Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya