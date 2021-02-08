Galeri Galatasaray Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci için karşı karşıya gelen ezeli rakipler yine aynı isim için girişimlerini başlattı. Meksika basınında yer alan haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Süper Lig'in 24'üncü haftasında nefesleri kesen bir derbi heyecanı yaşandı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla devirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrolarını kurmak için düğmeye bastı.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Transferde ince eleyip sık dokuyan ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya geldi.

Transferi duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

İRFAN CAN'I FENERBAHÇE KAPMIŞTI

Devre arası transfer dönemi belkide son yılların en heycanlı günlerine sahnne oldu.

SON DAKİKA