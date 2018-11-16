Tarık Çamdal takım kurdu!

Geride kalan 4,5 yılda sarı kırmızılı kulüpte sadece 42 maça çıkabilen Tarık Çamdal, Galatasaray yönetimi tarafından bu sezon başında ücretinde indirim yapılması istenmiş ancak bunu kabul etmemişti.
16 Kasım 2018 Cuma, 14:28:50
Güncelleme: 14:29:37
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Çamdal, 5. yılında sarı kırmızılı kulüpten 1 milyon 605 bin Euro (6,15 euro kuru üzerinden yaklaşık 10 Milyon TL) garanti ücret alacak. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta görev alırken bu sene, 21 kişilik kadroya dahi giremedi.
Çamdal'ın bu sene aldığı astronomik ücret ile 4 büyüklerde forma giyen genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu ilk 11 kurulabiliyor. Bu oyuncuların toplam maaşı güncel kurdan 8,4 milyon TL. Ve bu kadroya bir de teknik direktör eklenirse…
İşte o acı gerçek... Ve süper genç kadro ile teknik direktörün yer aldığı, yıllık kazançlarının da bulunduğu liste: