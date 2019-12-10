Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...

Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...

İspanya La Liga'da 9 Aralık 2012 yılında oynanan maçta Radamel Falcao, Atletico Madrid tarihinde bir lig maçında en fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Kolombiyalı oyuncu, Deportivo ile oynanan ve 6-0 biten mücadelede 5 gol birden kaydetmişti... Bu gelişmenin üzerinden geçen 7 yıl neticesinde bu maç yıl dönümü olması münasebetiyle yeniden gündeme geldi. Falcao'nun tarih yazdığı maça işaret eden taraftarlar Galatasaray Yönetimi'ni eleştirirken Kolombiyalı yıldızı da alay konusu yaptılar.

10 Aralık 2019 Salı 14:12 Güncelleme: 10.12.2019 14:13
Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
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