İspanya La Liga'da 9 Aralık 2012 yılında oynanan maçta Radamel Falcao, Atletico Madrid tarihinde bir lig maçında en fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Kolombiyalı oyuncu, Deportivo ile oynanan ve 6-0 biten mücadelede 5 gol birden kaydetmişti... Bu gelişmenin üzerinden geçen 7 yıl neticesinde bu maç yıl dönümü olması münasebetiyle yeniden gündeme geldi. Falcao'nun tarih yazdığı maça işaret eden taraftarlar Galatasaray Yönetimi'ni eleştirirken Kolombiyalı yıldızı da alay konusu yaptılar.