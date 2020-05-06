Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! 'Diagne'yi değil onu verin' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! "Diagne'yi değil onu verin"

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü kendini gösteremeyen Florin Andone'yi gelecek sezon planlarına dahil etmeyen Galatasaray, Watford'un Zaragoza'ya kiraladığı Luis Suarez için teklif yapmıştı. Diagne + para teklif eden sarı-kırmızılı ekibe İngiliz ekibinden flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:38
Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! Diagne'yi değil onu verin

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'yi yeniden kiralamayı planlamayan Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.

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Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! Diagne'yi değil onu verin

Listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Cimbom, disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Süper Lig'in son gol kralı ve Şampiyonlar Ligi golcüsü Mbaye Diagne'yi teklif etmişti.

Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! Diagne'yi değil onu verin

İKİNCİ TEKLİF KİRALAMA

Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için bir de, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılmıştı.

Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! Diagne'yi değil onu verin

WATFORD'DAN FLAŞ TALEP!

İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu.

Suarez için Galatasaray'dan flaş istek! Diagne'yi değil onu verin

Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de hala masada duruyor.

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