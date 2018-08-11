11 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:48:32
Güncelleme: 00:49:17
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Stoperde samba zamanı! Marlon heyecanı
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Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan G.Saray'da transferde öncelik defansa verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stoperde samba zamanı! Marlon heyecanı
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Cimbom'un uzun süredir nabız yokladığı Barcelona'nın Brezilyalı stoperi Marlon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Stoperde samba zamanı! Marlon heyecanı
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Genç futbolcu, çalışma izni çıkmadığı için transferin son gününde Newcastle'a imza atamadı ve İspanyol deviyle kontratını 2022'ye kadar uzattı.
Stoperde samba zamanı! Marlon heyecanı
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RAKİP İTALYA'DAN SASSUOLO
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Marlon için masada 2 kiralama teklifi olduğunu birini G.Saray, diğeri de İtalya'dan Sassuolo diye gösterdi.
Stoperde samba zamanı! Marlon heyecanı
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Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle ise İtalyanlara oranla bir adım öne geçtiği vurgulandı. Geçen sezon Fransa'da Nice'de kiralık olarak forma giyen Marlon, 27 karşılaşmada ter döktü.