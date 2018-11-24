Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını yazdı

Gelelim maça... G.Saray için "mecburiyetten 3-5-2 oynuyor" deniyor. Pek çok eksik var ama kenarda Nagatomo ve Linnes gibi iki sol bek oynayan topçu varken, iç sahada bu taktiğin bir zaman kaybı olması sürpriz değildi zannımca.

Jahoviç gibi bir golcü iki muazzam fırsatı hoyratça harcamasa, 50. dakikada durum 0-2 olabilirdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise bir topu direkten dönen Konyaspor'un 3-4 farklı bir üstünlüğüne tanıklık ediyor olabilirdik.

Her ne kadar hunharca eleştirsem de Belhanda için Fatih Terim'in dediği noktaya geldim; bölgesinde alternatifsiz. Fernando'nun maç eksiği, Selçuk'un vasatı dahi yakalayamayan (yıllardır) performansı da eklenince, takımda kimin ne yaptığı çok da önemli olmuyor.