Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Ankaragücü maçından puansız ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray 29. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmayan isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktö Fatih Terim'in farklı bir ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 maç sonra gelen mağlubiyetin ardından oyun anlayışında değişikliğe gidiyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü maçında gösterilen performans ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmişti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

Mostafa Mohamed'in cezalı olduğu maçta mecburi olarak ilk 11'de değişikliğe gidecek sarı-kırmızılı ekipte tercih değişikliklerinin de gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...

FEGHOULI SAHAYA
Galatasaray'da sakatlıktan kurtulduktan sonra süre olan Sofiane Feghouli'nin takımın beyni olarak ilk 11'e yerleşmesi planlanıyor.

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