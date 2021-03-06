Son dakika spor haberi: Fatih Terim gemileri yaktı! Galatasaray-Sivasspor maçında bambaşka...
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Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Ankaragücü maçından puansız ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray 29. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmayan isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktö Fatih Terim'in farklı bir ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri... (GS haberi)