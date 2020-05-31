Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Galatasaray'ın gündemi şu günlerde oldukça yoğun. Bu sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yapılacak transferler için kaynak yaratma gayretinde de olan Galatasaray yönetimi eldeki bazı oyuncularla vedalaşmayı planlıyor. Takımdaki teklif gelen isimlerden olan Radamel Falcao için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...

31 Mayıs 2020 Pazar 11:39 Güncelleme: 31.05.2020 11:47
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısındaki yakaladığı başarılı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri durumuna gelmeyi başaran Galatasaray'da teknik patron Terim, oyuncuların performansından oldukça memnun...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Corona virüsü salgını sonrası uzun süren bir aranın ardından çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar da tek hedef şampiyonluk.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Öte yandan yaşanan bu süreçte transfer temaslarını da sıklaştıran Aslan, önümüzdeki sezon için de girişimlerine devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Takımdaki bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ederken, bu isimlerden olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Cimbom'un Monaco'dan büyük umutlarla aldığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, tutuk başlamış, sakatlık yaşamış ligin ikinci yarısıyla birlikte kendine gelmişti.

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