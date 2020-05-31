Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Menajeri ile resmen görüştü! Falcao ve transfer...

Galatasaray'ın gündemi şu günlerde oldukça yoğun. Bu sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yapılacak transferler için kaynak yaratma gayretinde de olan Galatasaray yönetimi eldeki bazı oyuncularla vedalaşmayı planlıyor. Takımdaki teklif gelen isimlerden olan Radamel Falcao için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...