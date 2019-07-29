Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer gündemi şu sıralar bir hayli yoğun. Falcao isminin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Belçikalı süper yıldız Radjan Nainggolan ismi de taraftarı heyecanlandırdı. Inter'ın kadro dışı bıraktığı isim için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı kurmaylara Nainggolan cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... FOTOMAC.COM.TR Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38 Güncelleme: 30.07.2019 00:12
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Avusturya kampı kapsamında son olarak Fransa'nın Bordeaux ekibiyle karşı karşıya gelen Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Babel, Atalay ve Adem'in golleriyle 3-1 galip ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Birçok yeni ismi kadrosuna katan Aslan'da temaslar tüm hızıyla devam ederken özellikle iki isim için taraftardan yönetime büyük bir baskı var.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Bu isimlerden biri Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, bir diğeri ise Inter'in Ninja lakaplı Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Falcao transferinde önemli yol kat eden Aslan'a Inter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi.

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