Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer gündemi şu sıralar bir hayli yoğun. Falcao isminin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Belçikalı süper yıldız Radjan Nainggolan ismi de taraftarı heyecanlandırdı. Inter'ın kadro dışı bıraktığı isim için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı kurmaylara Nainggolan cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... FOTOMAC.COM.TR Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38 Güncelleme: 30.07.2019 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





