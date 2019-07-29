HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın gündemindeki Nainggolan için flaş açıklama
Galatasaray'ın transfer gündemi şu sıralar bir hayli yoğun. Falcao isminin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Belçikalı süper yıldız Radjan Nainggolan ismi de taraftarı heyecanlandırdı. Inter'ın kadro dışı bıraktığı isim için temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı kurmaylara Nainggolan cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... FOTOMAC.COM.TR Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
Güncelleme: 30.07.2019 00:12
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avusturya kampı kapsamında son olarak Fransa'nın Bordeaux ekibiyle karşı karşıya gelen Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Babel, Atalay ve Adem'in golleriyle 3-1 galip ayrılmıştı.
Birçok yeni ismi kadrosuna katan Aslan'da temaslar tüm hızıyla devam ederken özellikle iki isim için taraftardan yönetime büyük bir baskı var.
Bu isimlerden biri Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, bir diğeri ise Inter'in Ninja lakaplı Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan.
Falcao transferinde önemli yol kat eden Aslan'a Inter'in kadro dışı bıraktığı ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Radja Nainggolan için flaş bir açıklama geldi.