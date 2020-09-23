GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Bol alternatifli bir kadro kurmak için yoğun bir mesai harcayan Fatih Terim ve ekibi yeni isimleri kadroya kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim de gündeme geldi. İşte o isim ve son transfer gelişmeleri...
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:19, Güncelleme 23.09.2020 09:20
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a