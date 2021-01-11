Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş talep! Falcao krizi büyüyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş talep! Falcao krizi büyüyor...

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 33 puanla zirveyi yakından takip eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra beklenileni veremeyen oyuncularla da yollarını ayıracak olan Aslan'da bu isimlerin başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao geliyor. Kolombiyalı yıldız ile yollarını ayırarak yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray yönetiminden flaş bir talep geldi. İşte detaylar...