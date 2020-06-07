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Şok sakatlık sonrası Donk ve Fatih Terim arasında özel görüşme! İşte konuşulanlar
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız stoper Marcao antrenman esnasında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Brezilyalı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi ve şampiyonluk yolunda çok kritik maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılarda defans tandeminin nasıl kurulacağı merak konusu olmuştu. Fatih Terim acil planını devreye sokarken, Hollandalı yıldız Ryan Donk'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar...
7 Haziran 2020 Pazar 14:44
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Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı bütün planları bozdu ve savunmada kırmızı alarm verildi.
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Şampiyonluk yolunda çok kritik bir 8 haftalık dönemece girecek olan sarı-kırmızılılarda bütün hesaplar şampiyonluk üstüne kuruluyor.
Marcao'nun yokluğu, Luyindama'nın lisansının TFF'ye bildirilmemesinden sonra savunma anlamında çöküş yaşayan Galatasaray'da Fatih Terim'in stoper tandemini nasıl kuracağı merakla bekleniyor.
KİLİT ADAM RYAN DONK! Santrfor, ön libero, stoper derken takımda görev yapmadık mevki bırakmayan Ryan Donk, bir anda savunmanın en kilit ismi haline geldi.
Fatih hoca, dünkü idmandan önce Hollandalı futbolcuyla özel bir görüşme yaptı.