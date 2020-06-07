Şok sakatlık sonrası Donk ve Fatih Terim arasında özel görüşme! İşte konuşulanlar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız stoper Marcao antrenman esnasında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Brezilyalı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi ve şampiyonluk yolunda çok kritik maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılarda defans tandeminin nasıl kurulacağı merak konusu olmuştu. Fatih Terim acil planını devreye sokarken, Hollandalı yıldız Ryan Donk'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar...