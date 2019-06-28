Ryan Babel'e flaş sözler! 'Galatasaray'a gitme!'

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel oldu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız Galatasaray için İstanbul'a geldi. Ancak sarı-kırmızılılar ile anlaşan ve sağlık kontrolünden geçen Babel'e, Hollanda'dan flaş bir çağrı geldi...
28 Haziran 2019 Cuma 12:06
Güncelleme: 28.06.2019 12:21
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Galatasaray'la her konuda anlaşan Ryan Babel'in imzası artık an meselesi...
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Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız sarı kırmızılı taraftarları da şimdiden heyecanlandırıyor.
Sarı kırmızılıların hem Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması hem Fatih Terim faktörü hem de Türkiye'yi çok iyi tanımasıyla tecrübeli futbolcuyu şanslı bir dönem bekliyor.
Hollanda formasıyla EURO 2020 kadrosunda olmayı çok isteyen Babel, ülkesinde oluşan kamuoyu baskısını Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarılı performansla kırmayı hedefliyor.
Özellikle büyük umutlarla gittiği İngiltere'de Fulham'la küme düştükten sonra bir boşluk yaşayan Hollandalı oyuncu, tekrar Şampiyonlar Ligi seviyesine dönmenin heyecanını taşıyor.