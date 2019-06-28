Ryan Babel'e flaş sözler! 'Galatasaray'a gitme!'

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel oldu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız Galatasaray için İstanbul'a geldi. Ancak sarı-kırmızılılar ile anlaşan ve sağlık kontrolünden geçen Babel'e, Hollanda'dan flaş bir çağrı geldi...