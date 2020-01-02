PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesiyle Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, devreyi 27 puanla 7. sırada tamamlarken, sezonun ikinci yarısında geriden gelip şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmaya başladı. Takımdan ayrılacak isimlere karar veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Saracchi ve Onyekuru'yla imza aşamasına geldi. Galatasaray stoper bölgesinde oluşan boşluğu PSG'nin izin verdiği 19'luk süper yeteneği kadrosuna katarak doldurmayı planlıyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
2 Ocak 2020 Perşembe 21:08 Güncelleme: 02.01.2020 21:08
PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Galatasaray ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandırdı. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Yaz transfer döneminde takıma yıldız futbolcuları katan Galatasaray, bu oyunculardan istediği verimi alamazken, sezonun ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı.

PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmıştı.

PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim, ocak ayını işaret etmiş ve yaşanacak olan büyük değişimin sinyallerini vermişti.

PSG izin verdi! Galatasaray'a 19'luk süper yetenek

Sarı-kırmızılılar takımdaki eksik bölgeleri belirlerken transferde elini çabuk tutarak, kadroya katmak istediği oyuncuları belirlemişti.

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