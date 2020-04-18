Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da kriz çıktı. Corona virüsü salgınından etkilenen Fransız ekibi Monaco, oyuncuyla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir karar aldı. İşte detaylar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 08:17
Güncelleme: 18.04.2020 08:17
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Galatasaray'a Fransız ekibi Monaco'dan şok eden haber geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiraladığı Onyekuru sezon sonunda satış listesine konacak.
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Takvim'de yer alan habere göre Monaco, corona virüsü salgını sonrasında ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için Nijeryalı yıldız oyuncusunu elden çıkarmayı planlıyor.
Benzer bir tablo daha önce de yaşanmıştı. Galatasaray yine kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuyu Everton'dan tekrar kiralamak istemiş ancak İngilizler gelir elde etmek için Monaco'ya satmıştı.
Galatasaray yine benzer bir durumla karşı karşıya... Sarı-kırmızılılar yüksek bonservisi nedeniyle HenryOnyekuru'yu 1 yıl daha kiralamayı planlıyordu.
Nijeryalı yıldız Galatasaray'da kiralık oynadığı her iki dönemde de gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna geldi.