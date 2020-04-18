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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da kriz çıktı. Corona virüsü salgınından etkilenen Fransız ekibi Monaco, oyuncuyla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir karar aldı. İşte detaylar...

18 Nisan 2020 Cumartesi 08:17 Güncelleme: 18.04.2020 08:17
Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Galatasaray'a Fransız ekibi Monaco'dan şok eden haber geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiraladığı Onyekuru sezon sonunda satış listesine konacak.

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Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Takvim'de yer alan habere göre Monaco, corona virüsü salgını sonrasında ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için Nijeryalı yıldız oyuncusunu elden çıkarmayı planlıyor.

Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Benzer bir tablo daha önce de yaşanmıştı. Galatasaray yine kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncuyu Everton'dan tekrar kiralamak istemiş ancak İngilizler gelir elde etmek için Monaco'ya satmıştı.

Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Galatasaray yine benzer bir durumla karşı karşıya... Sarı-kırmızılılar yüksek bonservisi nedeniyle Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamayı planlıyordu.

Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni

Nijeryalı yıldız Galatasaray'da kiralık oynadığı her iki dönemde de gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna geldi.

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