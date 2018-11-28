Ömer Üründül: "Hakemleri Mustafa Cengiz atasın!"

Aslında bu karar onlara 'Bu işi bırakın' demek. O zaman Avrupa Ligi'nde de hakemimiz kalmadı demektir. Eğer Çakır da bir maçta benzer bir durum yaşarsa demek ki ona da aynı şey yapılacak. Ve Avrupa'da bizi temsil eden hakem kalmayacak. Ne acı bir tablo...