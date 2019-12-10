Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı… - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı. Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi. İşte Aslan'ın transfer operasyonuna dair flaş gelişmeler ve tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri

10 Aralık 2019 Salı 07:30
Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı.

Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi.

Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

Takvim'in haberine göre; Nagatomo'nun gösteridiği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Marcelo Saracchi'ye kanca attı.

Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

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