Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı. Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi. İşte Aslan'ın transfer operasyonuna dair flaş gelişmeler ve tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri