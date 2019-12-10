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Ocakta Marcelo Saracchi haziranda Driens Mertens! Teklif yapıldı…
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı. Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi. İşte Aslan'ın transfer operasyonuna dair flaş gelişmeler ve tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri
10 Aralık 2019 Salı 07:30
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Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için kolları sıvadı.
Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi.
Takvim'in haberine göre; Nagatomo'nun gösteridiği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar,MarceloSaracchi'ye kanca attı.
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.