Monaco'dan Onyekuru kararı! 30 futbolcu...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'nun geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı dönemde de en güvendiği isimlerden olan Nijeryalı futbolcunun satılacağı ifade ediliyor. İşte transfer gelişmesine ilişkin tüm detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:16
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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
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Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.
Galatasaray'da taraftarın sevdiği isimlerden olan başarılı futbolcunun bonservisi ile alınması zor gözüktüğü için yeniden kiralanması gündemdeydi ancak Fransa'da sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi.
Footmercato'da yer alan habere göre liglerin tescil edilmesiyle Avrupa kupalarına katılma şansı bulunmayan Monaco, 30 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de Henry Onyekuru...
Fransız ekibinde başkan yardımcısı Oleg Petrov'un, takımdan ayrılması beklenen 30 isimden 50 milyon Euro gelir beklediği ifade edildi.