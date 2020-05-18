Monaco'dan Onyekuru kararı! 30 futbolcu...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'nun geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı dönemde de en güvendiği isimlerden olan Nijeryalı futbolcunun satılacağı ifade ediliyor. İşte transfer gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)