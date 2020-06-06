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Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

Galatasaray'ın 26 Ağustos 2008 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Çekyalı futbolcu Milan Baros, 5 yıl sarı-kırmızılı formayı terletmişti. 2013 yılında Banik Ostrava'ya transfer olan tecrübeli futbolcu 38 yaşına gelmesine karşın futbol yaşantısına devam ediyor. Milan Baros'un son görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu...

6 Haziran 2020 Cumartesi 18:41 Güncelleme: 06.06.2020 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





