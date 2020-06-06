Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

Galatasaray'ın 26 Ağustos 2008 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Çekyalı futbolcu Milan Baros, 5 yıl sarı-kırmızılı formayı terletmişti. 2013 yılında Banik Ostrava'ya transfer olan tecrübeli futbolcu 38 yaşına gelmesine karşın futbol yaşantısına devam ediyor. Milan Baros'un son görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu...
6 Haziran 2020 Cumartesi 18:41 Güncelleme: 06.06.2020 19:01
Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

Galatasaray'ın 2008 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu futbol yaşantısına ülkesinde devam ediyor.

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Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

Banik Ostrava takımında forma giyen tecrübeli futbolcunun son görüntüsü ise olay oldu. İşte futbolcuların değişimleri...

Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

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Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

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Milan Baros'u görenler gözlerine inanamadı!

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