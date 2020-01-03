Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! "Falcao'ya mesaj yolluyor"

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan, ancak Belçika ekibinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Mbaye Diagne, yaptığı son paylaşım ile yine kafaları karıştırdı. Diagne'nin paylaştığı imalı fotoğraf sosyal medyada taraftarlar tarafından yorumlandı. İşte detaylar...
3 Ocak 2020 Cuma 20:11
Güncelleme: 03.01.2020 20:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 13 milyon euro'ya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'de işler arap saçına döndü. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Senagalli futbolcu yaz transfer sezonunda 13.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiralanmıştı. Brugge teknik direktörü Philippe Clement, PSG ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne'ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı.
YAKASINA YAPIŞTIM
ClubBrugge'da kadro dışı kalan MbayeDiagne, teknik direktör Clement ile kavga ettiklerini anlattı. Brugge ile bağlantısını tamamen kopartan golcü oyuncu, PSG maçında penaltı kaçırmasıyla başlayan olayları anlatırken, "Vanaken yanıma geldi. O anda gergin olduğunu ve penaltıyı kullanamayacağını söyledi. 'Ben atarım' dedim. Penaltıyı kaçırdım ama kadro dışı kalmamın tek sebebi bu değil. Clement ile bir tartışma yaşadık ve yakasına yapıştım" dedi.
YALAN SÖYLÜYOR!
Clement'e yüklenen Diagne, "Bana bazı şeyler dayatmaya çalışıyorlardı. Ben sadece saygı istiyordum. Penaltı kaçırdığı için kadro dışı bırakılan oyuncu gördünüz mü? Clement'in söylediği birçok şey doğru değil" diye konuştu.
GERİ DÖNECEK
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, Flemen basınını kaynak göstererek önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Clement'inDiagne ile keskin şekilde yollarını ayırmak istemesi, Belçika kulübünün yönetimini harekete geçirdi.