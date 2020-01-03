Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! 'Falcao'ya mesaj yolluyor' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! "Falcao'ya mesaj yolluyor"

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan, ancak Belçika ekibinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Mbaye Diagne, yaptığı son paylaşım ile yine kafaları karıştırdı. Diagne'nin paylaştığı imalı fotoğraf sosyal medyada taraftarlar tarafından yorumlandı. İşte detaylar...
3 Ocak 2020 Cuma 20:11 Güncelleme: 03.01.2020 20:15
Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! Falcao'ya mesaj yolluyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 13 milyon euro'ya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'de işler arap saçına döndü. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor.

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Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! Falcao'ya mesaj yolluyor

Senagalli futbolcu yaz transfer sezonunda 13.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiralanmıştı. Brugge teknik direktörü Philippe Clement, PSG ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne'ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı.

Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! Falcao'ya mesaj yolluyor

YAKASINA YAPIŞTIM

Club Brugge'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, teknik direktör Clement ile kavga ettiklerini anlattı. Brugge ile bağlantısını tamamen kopartan golcü oyuncu, PSG maçında penaltı kaçırmasıyla başlayan olayları anlatırken, "Vanaken yanıma geldi. O anda gergin olduğunu ve penaltıyı kullanamayacağını söyledi. 'Ben atarım' dedim. Penaltıyı kaçırdım ama kadro dışı kalmamın tek sebebi bu değil. Clement ile bir tartışma yaşadık ve yakasına yapıştım" dedi.

Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! Falcao'ya mesaj yolluyor

YALAN SÖYLÜYOR!

Clement'e yüklenen Diagne, "Bana bazı şeyler dayatmaya çalışıyorlardı. Ben sadece saygı istiyordum. Penaltı kaçırdığı için kadro dışı bırakılan oyuncu gördünüz mü? Clement'in söylediği birçok şey doğru değil" diye konuştu.

Mbaye Diagne'den imalı paylaşım! Falcao'ya mesaj yolluyor

GERİ DÖNECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, Flemen basınını kaynak göstererek önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Buna göre Clement'in Diagne ile keskin şekilde yollarını ayırmak istemesi, Belçika kulübünün yönetimini harekete geçirdi.

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