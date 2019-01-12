Mario Balotelli İstanbulda - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Mario Balotelli İstanbul'da

Forvet arayışında olan Galatasaray'ın golcü futbolcu Balotelli'yi dün gece gizlice İstanbul'a getirdiği iddia edildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 07:12:08 Güncelleme: 07:37:00
Mario Balotelli İstanbulda

Sezon başında Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray, takımdaki bir diğer forvet konumunda olan Eren Derdiyok'tan da beklenen performansı alamadı.

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Mario Balotelli İstanbulda

Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray forvet hattına iki isim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti.

Mario Balotelli İstanbulda

Gündemini uzun bir süre meşgul eden Alan Carvalho isminde henüz mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızlı ekip rotasını İtalyan forvet Mario Balotelli'ye çevirdi.

Mario Balotelli İstanbulda

Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflarda Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Mario Balotelli İstanbulda

Galatasaray ekibinin 28 yaşındaki forveti dün gece İstanbul'a getirdiği belirtildi.

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