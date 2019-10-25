Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımda da tek hedef 3 puan... Beşiktaş, derbiyi kazanıp biraz olsun nefes almak istiyor. Galatasaray'da hedef ise, Beşiktaş engelini aşıp ligde üst sıralara tırmanmak. İşte dev derbi öncesinde iki takımda yaşananlar, istatistikler ve muhtemel 11'ler...

25 Ekim 2019 Cuma 12:26 Güncelleme: 27.10.2019 16:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





