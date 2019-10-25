Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımda da tek hedef 3 puan... Beşiktaş, derbiyi kazanıp biraz olsun nefes almak istiyor. Galatasaray'da hedef ise, Beşiktaş engelini aşıp ligde üst sıralara tırmanmak. İşte dev derbi öncesinde iki takımda yaşananlar, istatistikler ve muhtemel 11'ler...
25 Ekim 2019 Cuma 12:26 Güncelleme: 27.10.2019 16:25
Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, bugün evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

İşte Beşiktaş ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler, derbinin istatistikleri ve muhtemel 11'ler;

Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ligde son oynanan Ankaragücü maçından golsüz beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

Beşiktaş'ta Braga maçında Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin, kötü performansları sebebiyle taraftarlarca ıslıklanmıştı.

Kartal'da iki yıldız kadroya alınmadı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri

Abdullah Avcı'nın da istifaya davet edildiği Beşiktaş'ta, Galatasaray'a karşı yaşanacak bir puan kaybı ayrılığı da beraberinde getirebilir.

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