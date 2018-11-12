İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    İtalyan devleri Ozan Kabak'ı istiyor

    İtalyan basını, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak ile Milan, Inter ve Roma'nın ilgilendiğini iddia etti.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:47:58 Güncelleme: 19:52:41
    İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor

    Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

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    İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor

    İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

    İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor

    MONCHI'NİN YENİ GÖZDESİ

    Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi.

    İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor

    Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

    İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor

    EN AZ 20 MİLYON EURO

    Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

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