İtalyan devleri Ozan Kabakı istiyor - Galeri - Fotomaç
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İtalyan devleri Ozan Kabak'ı istiyor
İtalyan basını, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak ile Milan, Inter ve Roma'nın ilgilendiğini iddia etti.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:47:58
Güncelleme: 19:52:41
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.
MONCHI'NİN YENİ GÖZDESİ
Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi.
Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.