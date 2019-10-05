İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin istatistikleri

Süper Lig'in 7. haftasında Başkent ekibi Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan mücadele taraftarlar oynanan futbola büyük tepki gösterdi. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin öne çıkan istatistikleri...
5 Ekim 2019 Cumartesi 22:38
Güncelleme: 05.10.2019 22:38
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
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Mücadelenin 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray cephesinde büyük tepkiler yükseldi.
Oyuncu seçimlerini ve gösterilen performansı beğenmeyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
Mücadele sonrası gelen istatistiklerde Sarı-Kırmızılı taraftarların bu tepkisini destekler nitelikte.
İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MÜCADELESİNİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ