İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'a karşı 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar yenilmesine rağmen gösterdiği performansla taraftarlarından tam not aldı. İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri...

2 Ekim 2019 Çarşamba 00:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





