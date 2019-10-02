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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'a karşı 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar yenilmesine rağmen gösterdiği performansla taraftarlarından tam not aldı. İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 00:17
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı.
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Sarı-Kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da oynadığı futbolla takdir topladı.