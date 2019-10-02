İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'a karşı 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar yenilmesine rağmen gösterdiği performansla taraftarlarından tam not aldı. İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 00:17
İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı.

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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

Sarı-Kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da oynadığı futbolla takdir topladı.

İşte mücadele sonrası sosyal medya tepkileri...

İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
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